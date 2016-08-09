Калуга, 9 августа, 2016, 15:26 — ИА Регнум. В Калужской области была установлена личность 31-летней жительницы районного города Киров, подозреваемой в убийстве почтальона и похищении пенсионных денег.

Цитата из т/ф «Бремя цыган». реж Борис Соболев. 2016. Россия За решеткой

Как сообщил 9 августа корреспонденту ИА REGNUM, руководитель Кировского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Владислав Шульга, по версии следствия, 6 августа 2016 года подозреваемая, работавшая таксистом, предложила ранее знакомой потерпевшей подвезти её к одной из улиц города Киров.

Подозреваемая женщина-таксист, заведомо зная, что у почтальона при себе находятся деньги, предназначенные для выплаты пенсии жителям города, в автомобиле с целью подавления сопротивления ударила почтальона электрошокером, после чего удушила.

В настоящее время подозреваемая в убийстве задержана органами предварительного следствия и дала признательные показания, сообщив, что похищенные деньги ей были необходимы для погашения многочисленных кредитов. В ходе следственных действий обнаружена часть украденных денежных средств.

Таким образом, особо тяжкое преступление, было раскрыто «по горячим следам». Расследование уголовного дела продолжается.

Как ране сообщало ИА REGNUM, тело 64-летней жительницы калужского города Киров, работавшей почтальоном ФГУП «Почта России», с признаками насильственной смерти было обнаружено накануне в лесном массиве на берегу реки Песочня Кировского района Калужской области

Имевшиеся при женщине деньги в сумме более 300 тысяч рублей, которые предназначались для выплаты пенсии жителям города Киров, обнаружены не были. По данному факту органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство сопряженное с разбоем).

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