Анкара, 9 августа, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использовал в письме российскому лидеру Владимиру Путину русское слово «извините», чтобы выразить сожаление по поводу инцидента с бомбардировщиком Су-24 в Сирии. Об этом передает газета Hurriyet со ссылкой на дипломатические источники.

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По данным издания, над письмом работал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, а также российские переводчики и дипломаты посольства Казахстана в Анкаре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2015 г. в небе над Сирией истребитель ВВС Турции сбил бомбардировщик Воздушно-космических сил РФ. Москва потребовала от Анкары извинений, наказания виновных и компенсации.

В июне 2016 года президент Турции направил президенту РФ письмо, в котором извинился за сбитый Су-24, сообщил о готовности компенсировать ущерб, а также рассказал о расследовании инцидента.

После этого Путин поручил снять ограничение на посещение Турции туристами из РФ и начать переговоры по восстановлению торгового сотрудничества.