Йошкар-Ола, 9 августа, 2016, 15:20 — ИА Регнум. В Марий Эл на главу Оршанского райкома КПРФ 79-летнюю Нину Рыбакову 5 августа напал местный житель. В тот день она занималась подготовкой встречи кандидата в депутаты Госдумы РФ Сергея Казанкова с избирателями, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии.

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По словам пострадавшей, при подготовке встречи она занималась благоустройством территории вокруг райкома. «В это время подъехал владелец соседнего магазина, с которым у нас завязалась беседа. Неожиданно на меня сзади напал подвыпивший мужчина. Сначала он нанес мне удар по голове, а затем со всей силой ударил ногой в район бедра», — отметила Рыбакова. Далее она забежала в офис, намереваясь взять флаг, чтобы древком защищаться от нападения. Причина агрессии нападавшего Рыбаковой неизвестна.

После инцидента она доставлена в районную больницу. Корреспонденту ИА REGNUM в дежурной части Оршанского РОВД пояснили, что в настоящее время женщина продолжает пребывать на лечении. В то же время проводились необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам проведения медицинских экспертиз будет принято процессуальное решение.

Напомним, в конце июля Сергей Казанков обратился с письмом к главе ЦИК РФ Элле Панфиловой по вопросу использования в предвыборной кампании «откровенно криминальных политтехнологий». Он отмечал, что после открытия избирательного счета «владельцы рекламных конструкций отказываются заключать соответствующие договоры аренды, ссылаясь на давление властей». Также, по его словам, «размещенные в соответствии с действующим законодательством предвыборные агитационные материалы преступным образом воруются и уничтожаются». Например, в Волжске 27 июля неизвестные демонтировали и увезли в неизвестном направлении щит с изображением Казанкова. В селе Еласы Горномарийского района ночью 28 июля неизвестные сорвали и испортили баннерное панно с портретом кандидата от КПРФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представители КПРФ из Марий Эл на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва пойдут в региональной группе №10 вместе с Чувашией и Мордовией.

Сергей Казанков заявлен как по партийному списку КПРФ (под номером 2), так и по 22 марийскому одномандатному округу.