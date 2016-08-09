Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Авиакомпания Turkish Airlines сегодня, 9 августа, приступила к выполнению регулярных рейсов в Анталью из Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба ООО «Воздушные ворота северной столицы», управляющей компании аэропорта «Пулково».

Anna Zvereva Самолёт Turkish Airlines

«Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, средам, четвергам и пятницам, вылет из Санкт-Петербурга в 04 часа 15 минут по московскому времени», — говорится в сообщении. Обратный вылет из Антальи — в 23:05 по местному времени.

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737−800, рассчитанных на 189 пассажиров.

Как отмечается, регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Антальей авиакомпания Turkish Airlines не выполняла с октября 2014 года. При этом перевозчик продолжит выполнять регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул.

Turkish Airlines базируется в Стамбуле. У авиакомпании 332 самолета, а маршрутная сеть включает более 280 направлений по всему миру.

Как напоминают в «Пулково», регулярные рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Анталья — Санкт-Петербург с 7 августа 2016 года выполняет также авиакомпания «Россия».

Напомним, сегодня, 9 августа, в Петербург для встречи с Владимиром Путиным прилетел президент Турции Реджеп Эрдоган.