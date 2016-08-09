Москва, 9 августа, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ планирует учредить новую ведомственную награду — медаль «За чистоту помыслов и благородство дел», которая будет вручаться сотрудникам за высокую нравственность и благородные поступки, а гражданам — за активную гражданскую помощь ведомству. Текст проекта приказа председателя СК РФ размещён на портале правовой информации.

sledcom.ru Торжественное собрание в СКР, посвящённое Дню сотрудника органов следствия

Отмечается, что медалью будут награждать сотрудников СК РФ, а также федеральных государственных гражданских служащих ведомства. «Медалью награждаются сотрудники и госслужащие СКР за высокую нравственность и благородные поступки, профессиональное мастерство и личный пример в образцовом исполнении служебного долга», — говорится в документе.

Также эта медаль может быть вручена российским гражданам, которые принимали активное участие в разработке гражданских и общественных инициатив деятельности СК РФ.

Награждаться будут и люди, занимающиеся воспитанием патриотизма, гражданственности и пропагандирующих идеалы справедливости, межнационального мира и согласия. Медаль может быть вручена и иностранным гражданам.