Нальчик, 9 августа, 2016, 15:15 — ИА Регнум. В Нальчике исторический памятник, установленный на центральной площади республиканской столицы — 400-летия присоединения Кабарды к России, перед зданием Музыкального театра — будет отремонтирован. Рекомендации сохранить памятник, который в настоящее время находится под угрозой оседания, в адрес горадминистрации и ТУ Росимущества по Кабардино-Балкарии направило республиканское МЧС РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города 9 августа.

Wassily Монумент «Навеки с Россией» в Нальчике

Тревогу спасатели забили из-за того, что есть опасения оседания грунта и основания памятника. Причиной стали обильные дожди, обрушившиеся на Нальчик в мае-июне текущего года.

Добавим, что вопрос проведения ремонтно-восстановительных работ памятника «Навеки с Россией» территориальное управление Росимущества и местная администрация начала прорабатывать еще в начале 2016 года. Ранее в связи с аварийным состоянием монумент уже был укреплен бетонными плитами.

На днях принято решение провести экстренные аварийно-восстановительные работы исторического монумента. Конкретной даты и сумм, которые планируется затратить на восстановление памятника, в мэрии пока не называют.

Добавим, что монумент был установлен в 1957 году, в честь 400-й годовщины вхождения земель Кабарды в состав России. На нижнем ярусе монумента расположены четыре бронзовых барельефа, каждый из которых повествует о важнейших событиях в истории народов, населяющих республику.

Авторы скульптуры — С. Матхин и М. Листопад, проект постамента разработал архитектор В. Олтаржевский. Монумент представляет собой бронзовую статую царицы Марии Темрюковны, дочери кабардинского князя Темрюка и второй жены Ивана Грозного. Статуя Марии олицетворяет собой традиционный образ «Родины-матери», охраняющий мир и спокойствие своего народа.