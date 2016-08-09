Барнаул, 9 августа, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Бийский бизнес-инкубатор отмечает первый юбилей — пятилетие деятельности, — сообщили сегодня, 9 августа, в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. По словам его сотрудников, на сегодняшний день в этом инкубаторе созданы все необходимые условия для «выращивания» будущих бизнесменов.

Светлана Шаповалова В Бийске будущих предпринимателей выращивают в инкубаторах

«Бизнес-инкубатор включает 18 офисных помещений средней площадью 16 кв.м. для резидентов, оборудованных 61 рабочим местом. В пользовании находится конференц-зал, комната для переговоров, 4 профильных лаборатории по направлениям: био‑ и фармокология; химия и химическая технология и наносистемы; полимеры, композиционные и лакокрасочные материалы, оснащенные современным высокоточным научно-исследовательским оборудованием», — отмечают в управлении.

За все время существования инкубатора его резидентами стали 37 начинающих производственных и инновационных компаний края.

«По состоянию на начало 2016 года, резидентами учреждения было создано 106 рабочих мест, перечислено налогов в объеме почти 9 млн рублей, а совокупный объем выручки компаний-резидентов превысил 173 млн рублей», — приводят статистику чиновники.

В управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, поясняют: бийский бизнес-инкубатор внедрил в свою практику предварительное инкубирование. Сотрудники учреждения до проведения конкурсного отбора формируют пул будущих резидентов, активно взаимодействуя с начинающими и перспективными предпринимателями, помогая им продвигать идеи до этапа, на котором уже можно заявляться на конкурс и быть интересным потенциальным инвесторам.

В прошлом году бийский бизнес-инкубатор был признан лучшим в России. Также в 2015 году учреждение прошло внешний аудит по оценке эффективности деятельности и получил высокий базовый, международный и сводный рейтинг.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бийский инкубатор — инфраструктурный объект поддержки начинающих компаний малого и среднего бизнеса. Был открыт в августе 2011 года в рамках Губернаторской программы «75×75». Из краевого и федерального бюджетов на создание данного проекта и оснащение лаборатории современным оборудованием было направлено около 40 млн. рублей.

Напомним, в июне 2016 года 10 лет исполнилось Алтайскому бизнес-инкубатору. «Я бы сравнил его с парником, который устраивают хозяйки для выращивания рассады, — отмечал на одной из встреч с алтайскими журналистами губернатор края Александр края Александр Карлин.

По словам главы региона, так называемый процент выживаемости компаний-резидентов бизнес-инкубатора составляет более 70%. Это показатель существенно выше, чем в среднем по России.

Всего же резидентами бизнес-инкубатора уплачено налогов более 40 млн. рублей. Эти хозяйствующие субъекты произвели продукции, товаров и услуг в объеме более 500 млн. рублей. Кстати, выпускниками алтайского инкубатора являются такие известные на сегодня компании, как: ООО РТЦИ «Бирюзовая Катунь», ООО «Еда Рядом», ООО «ЛС Экодом» и десятки других.