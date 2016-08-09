Ростов-на-Дону, 9 августа, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Гандболистки «Ростов-Дона» начали подготовку к наступающему сезону 2016/17. Подопечные Яна Лесли, хоть и не в полном составе из-за отсутствия участниц Олимпиады-2016, отправились в Словакию. В Михаловце коллектив пробудет до 15 августа, сообщили ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе клуба.

vk.com/rostovhandball Главный тренер ГК «Ростов-Дон» Ян Лесли

На сборе дружина датчанина проведёт четыре игры. Соперницами донских спортсменок станут гандболистки из словацкой «Ювенты», а также чемпионы Польши, Словакии и клуб из Венгрии.

Стоит отметить, что на этот сбор вызваны гандболистки из молодёжной команды — «Ростов-Дон-2». В составе ростовчанок полетели и новички клуба.

Напомним, что у подопечных Яна Лесли намечается сложный сезон. Перед командой стоит задача завоевать российское «золото», выиграть Кубок России и завоевать медали Лиги чемпионов.