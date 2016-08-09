Салехард, 9 августа, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Карантин по сибирской язве в Ямальском районе планируется снять к первому сентября, сообщил сегодня, 9 августа, на пресс-конференции в Салехарде губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.

jackmac34 Олень

Напомним, карантин в ЯНАО в связи со вспышкой сибирской язвы был объявлен 25 июля. Диагноз подтвердился у 24 тундровиков, один 12-летний ребенок скончался. От сибирской язвы погибло более 2,3 тыс. северных оленей.

Как отмечают специалисты, последний зарегистрированный случай вспышки сибирской язвы фиксировался на Ямале в 1941 году. С 1968 года вся территория ЯНАО была официально признана чистой от данной инфекции. Жизнеспособность возбудителя сибирской язвы — 100 и более лет. Передается от животных человеку. Ликвидируется лишь сжиганием заболевших животных. Предполагается, что северные олени в поисках корма наткнулись на оттаявший из-за аномальной для Ямала жары скотомогильник с погибшим от сибирской язвы животным и затем заразили друг друга.

На пресс-конференции глава региона признал, что в 2007 году, согласно выводам ученых, что якобы на почве Ямала сибирская язва жить не может, вакцинацию северного оленя от этой инфекции прекратили. «Эта ошибка и привела к возникшей ситуации», — цитирует губернатора ЯНАО «Север-пресс».

Далее Дмитрий Кобылкин рассказал, что поднял все архивные данные за 1941 год, когда на Ямале бушевала сибирская язва. Выяснилось, что нет документов по утилизации останков умерших от болезни оленей. Животных не закапывали и не сжигали. Места, где покоятся умершие от язвы животные, так и остались моровыми. В итоге, вспышка заболевания произошла через 75 лет.

Сегодня из Салехардской окружной клинической больницы были выписаны 22 тундровика из Ямальского района, среди них 16 детей. Всех их на вертолете доставили в чистую, свободную от инфекции зону. Вчера через санпропускник в чистую зону прошли 90 коренных жителей тундры. В настоящее время в Салехардской окружной клинической больнице остается под наблюдением докторов 57 человек, доставленных из карантинной зоны. Новых поступлений с подозрением на инфекцию нет уже несколько дней, отмечают в пресс-службе главы региона.

Получают лечение антибиотиками 706 человек, из них 139 детей и 567 взрослых. Провакцинировано 1 087 человек, из них 74 подростка старше 14 лет и 1 013 взрослых.

В департаменте социальной защиты населения ЯНАО корреспонденту РЕ сообщили, что в специальных пунктах сбора помощи для пострадавших от вспышки сибирской язвы тундровиков, открытых в городах Салехарде, Лабытнанги и Приуральском районе, уже собрано около 7 тонн различных вещей. Большая часть благотворительной помощи уже переправлена в пострадавший Ямальский район.

«Нам передали много одежды. Все вещи в хорошем состоянии, многие совсем новые. Для детей тоже дали много вещей. Спасибо за такую поддержку!» — сказала одна из выписанных пациенток, мама четверых детей.