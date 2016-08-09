Чита, 9 августа, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Правительство РФ рассматривает возможность лишить власти ряда регионов прав на управление лесами, мотивируя это неэффективной борьбой с пожарами. Глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Валентик в интервью газете «Коммерсант» заявил, что действия властей Забайкальского края в пожароопасный период 2016 года ставят под сомнение целесообразность лишения его данных полномочий.

pixabay.com Лесной пожар

Иван Валентик напомнил, что соответствующее поручение Минприроды РФ дал заместитель председателя правительства Александр Хлопонин. В соответствии с новыми нормами Лесного кодекса РФ, в 2007 году территории лесного фонда были распределены между субъектами и переданы им в управление. Полномочия по тушению пожаров переданы региональным властям, расходы на лесоохрану и пожаротушение теперь делятся между ними и федеральным бюджетом. Это касается и распределения доходов от использования лесов. Если регион не справляется с возложенными обязанностями, центр имеет право отозвать полномочия.

«Весной 2015 года мы получили крупные площади пожара по Амурской области, Забайкалью, начали подгорать Бурятия и Иркутская область. В этом году, понимая, что нельзя упустить весеннюю фазу, мы начали с жесткой системы контроля за выполнением профилактических мероприятий в наиболее горимых субъектах РФ», — рассказал глава ведомства.

По его словам, окончательное решение будет принимать правительство РФ. «В 2016 году мы опираемся на итоги и оценки эффективности работы субъекта в 2015 году. Действительно, были основания считать власти Бурятии и Забайкалья ненадлежащим образом справляющимися со своими полномочиями. Но мы планируем вносить соответствующие предложения с учётом динамики проделанной работы. Забайкальский край существенно подтянулся в этом году, что ставит под сомнение целесообразность лишения его полномочий. По Бурятии претензии остаются», — сказал Валентик.

«Одним из главных условий того, что мы не упустили весенний сезон, было своевременное заключение регионами контрактов на авиационное патрулирование. В прошлом году при введённом режиме чрезвычайной ситуации в Амурской области, Забайкальском крае и Бурятии не были заключены контракты на авиационный мониторинг. Это упущение потом потребовало от государства значительных усилий, сил и средств, применения тяжёлой авиации, всех наших подразделений «Авиалесоохраны», сил МЧС и Министерства обороны, чтобы взять ситуацию под контроль», — подчеркнул глава федерального ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край в 2015 году стал одной из самых горячих точек на карте лесных пожаров России. Всего по итогам лесопожарного периода в 2015 году в регионе было зарегистрировано 1377 лесных пожаров, общая площадь превысила 898 тыс. гектаров. Огнём уничтожено свыше 240 жилых домов в 18 населенных пунктах, 11 человек погибли в результате пожаров, в том числе при их тушении, а также во время эвакуации. Несмотря на то, что губернатор края Константин Ильковский положительно оценил работу по ликвидации последствий лесных пожаров, масштабы лесных пожаров в 2015 году стали одним из поводов для его отставки с поста главы региона.

1 августа 2016 года глава региональной Гослесслужбы Джамал Лайпанов подал в отставку в связи с переходом на работу в департамент лесхоза по Сибирскому федеральному округу.