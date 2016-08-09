Ставрополь, 9 августа, 2016, 15:09 — ИА Регнум.



(сс) warrenrandalcarr Автомобиль. Скорость

В Ставропольском крае спецвзвод по борьбе с автохамством сможет использовать в работе данные с ручных радаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

Дело в том, что с 10 июля Госавтоинспекторам запретили использовать в работе ручные «скоростомеры», мобильные средства фото-видео фиксации нарушений ПДД до особого распоряжения. Это было сделано для борьбы с коррупцией. Разрешение на их использование можно получить только в исключительных случаях.

Такой случай произошел на Ставрополье в минувшие выходные. В Кочубеевском районе в аварии 7 августа погибли девять человек. Виновник аварии ехал с превышением скорости. Ранее ему выписывалось уже 20 штрафов за превышение скоростного режима, и ни один из них он не оплатил.

Теперь таких нарушителей будет ловить созданный в ГИБДД спецвовод, который сможет использовать в работе ручные радары. Чтобы инспекторы не злоупотребляли своими полномочиями, с ними будет работать сотрудники службы собственной безопасности ГИБДД.

Руководство регионального ГИБДД будет выбирать места для проведения рейдов спецвовода. Прежде всего, они состоятся на федеральной трассе «Кавказ», где и произошла кочубеевская трагедия. Причем выявлять будут не только нарушителей скоростного режима, но и неплательщиков штрафов с помощью прибора «Дорожный пристав» по распознаванию номеров автомобиля.

Должников будут искать также у них на работе и дома. Порядка 400 ставропольцев накопили долги в размере более 10 тыс. каждый.