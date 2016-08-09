Москва, 9 августа, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко принял предложение Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) о выдвижении его кандидатуры на пост главы РФС, сообщает «Р-Спорт».

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

По его словам, решение уже есть: «Я благодарен ПФЛ и принимаю их предложение». Также Мутко выразил благодарность другим общественным организациям, которые поддержали выдвижение его кандидатуры.

«Учитывая, что идет подготовка к чемпионату мира, думаю, что я приму решение и буду участвовать в выборах на пост президента РФС», — сказал Мутко.

Напомним, выборы нового главы РФС пройдут 24 сентября. Мутко — второй кандидат на этот пост, ранее кандидатуру бывшего тренера ЦСКА, «Алании» и сборной России Валерия Газзаева выдвинуло «Объединение отечественных тренеров».