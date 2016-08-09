Киев, 9 августа, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В июле 2016 года на украинских заводах было произведено 363 автотранспортных средства — это на 57% меньше результата прошлогоднего июля и на 15% меньше показателя июня этого года.

(сс) MikeBirdy Автомобиль. Скорость

Соответствующие данные обнародовала ассоциация «Укравтопром», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно предоставленной информации, в общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было произведено 268 шт. (все производства ЧАО «Еврокар»): это — 23% к июньскому показателю и — 57% к июлю прошлого года).

Июльское производство коммерческих автомобилей составило 77 шт., что на 2,7% больше чем в предыдущем месяце, но на 45% меньше относительно прошлогоднего июля.

Автобусов в отчетном месяце было произведено 18 шт. или в три раза больше, чем в июне. Однако от результата годичной давности автобусное производство на Украине отстало на 77%.

«Укравтопром» информирует, что всего за семь месяцев текущего года на Украине было произведено 2.458 автотранспортных средств, что на 39% меньше прошлогоднего результата. Из них: легковые автомобили — 1 903 шт. (-34,7% к аналогичному периоду прошлого года), коммерческие автомобили — 483 шт. (-38,5% к аппг), автобусы — 72 шт. (-77,9% к аппг).

Отметим, что некогда флагман автомобилестроения ЗАЗ не произвел ни одной машины — ни в июне, ни в июле, и всего 4 — с начала года. Для сравнения — за январь-июль прошлого года заводом было выпущено 1765 легковых авто, 13 коммерческих и 36 автобусов.

При этом в конце мая запорожский автозавод представил на «Столичном автошоу» концепт нового автомобиля Slavuta Nova. В июне же было заявлено, что полномасштабное производство модели ZAZ Slavuta Nova начнется в середине 2017 года, а мощность линии по ее выпуску — около 50 000 единиц. Отмечалось, что «ЗАЗ» и его партнеры из Chery надеются на экспортные поставки ‑ и не только в «соседние страны», но и в Евросоюз. На заводе обещают, что автомобиль будет соответствовать всем нормам ЕС, в частности, экологическим.

Также было заявлено, что отказавшись выпускать легковые автомобили «в связи с катастрофическим падением спроса и понесенными убытками», ЗАЗ производит машинокомплекты, которые экспортирует в Египет на предприятие General Motors, в количестве 16 000 штук в год.