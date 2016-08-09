Тула, 9 августа, 2016, 15:06 — ИА Регнум. 42 семьи получили новые квартиры в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья в поселке Дубовка Узловского района Тульской области 9 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. В церемонии вручения ключей приняли участие исполняющий обязанности губернатора Алексей Дюмин и глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

becar.ru Многоэтажный дом

Ключи от новых квартир жителям вручил глава администрации МО Узловский район Николай Терехов. Новый дом в п. Дубовка Узловского района построен по этапу 2015 года в рамках реализации федерального закона №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Объем финансирования строительства из всех источников составил 37,4 млн рублей. Новоселами стали 42 семьи, до этого жившие в 15 аварийных бараках.

Врио губернатора Тульской области и глава госкорпорации поздравили жителей с этим знаменательным событием, пожелали тепла и домашнего уюта. Алексей Дюмин и Константин Цицин осмотрели квартиры и пообщались со счастливыми новоселами.

Глава региона в беседе с журналистами позже подчеркнул: в том году удалось сдвинуть с мертвой точки проблему недобросовестных застройщиков и запустить строительство на всех приостановленных объектах, в том числе в Узловском районе. Глава региона подчеркнул, что разработан план реализации программы по строительству новых домов. Ситуация находится на контроле.

«По программе переселения из аварийного жилья в регионе строится 43 многоквартирных дома, 33 из них планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году», — отметил Алексей Дюмин.

Константин Цицин отметил, что в Тульской области реализация программы проходит с определенными сложностями. Есть отставание от графика, которое связано с неэффективной работой подрядчиков, проблемами с финансированием работ, недоработкой руководителей муниципалитетов. Процесс контролируется на всех уровнях и обязательства по расселению людей из аварийных домов будут выполнены.

Глава Фонда ЖКХ отметил, что Тульская область входит в число регионов с наибольшим количеством аварийного жилья, и это также является сложностью для реализации программы. Назывались такие цифры: в последние четыре года необходимо было расселить более 300 тысяч квадратных метров жилья, а в предыдущие пять лет расселено 130 тысяч квадратных метров. Константин Цицин выразил уверенность в том, что в 2017 году оставшиеся 100 тысяч квадратных метров жилья будут построены и расселены.

«Реализация программы после 2017 года будет продолжена. Сейчас прорабатываются решения о том, как будет проходить дальнейшая реализация программы. Люди жить в ветхих бараках не останутся», — заявил Константин Цицин.