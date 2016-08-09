Новосибирск, 9 августа, 2016, 14:54 — ИА Регнум. С 1 июля жители Новосибирской области должны были начать платить за отопление по новым нормативам потребления — только за израсходованное в прошлом месяце тепло. Но, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в платежных документах, которые новосибирцы получили за июль, графа «отопление» все также значится, и сумма в ней указана ничуть не меньше, чем в предыдущие месяцы. И это учитывая, что июль был одним из самых теплых месяцев.

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На сайте департамента по тарифам Новосибирской области отыскался документ, датированный 28 июля 2016 года «О нормативах потребления и способе оплаты коммунальной услуги по отоплению на территории Новосибирской области с 1 июля 2016 года». В документе сказано, что «с 1 июля 2016 года на территории Новосибирской области прекращен срок действия особого порядка оплаты коммунальной услуги по отоплению (…), в соответствии с которым применялся порядок оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение календарного года».

А приказом от 15 июня 2016 года департамент по тарифам установил «единые для всех коммунальных образований Новосибирской области нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, определенные с применением методов аналогов, которые применяются на территории Новосибирской области с 1 июля 2016 года».

«Установлено, что до принятия органами государственной власти субъектов РФ вышеуказанного решения об изменении способа осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению применяется способы оплаты (в течение отопительного периода или равномерно в течение календарного года), используемый при осуществлении расчетов с потребителями по состоянию на 30.06.2016 года», — также сказано в сообщении ведомства. По сути же, новосибирские власти приняли решение не менять способ оплаты услуги по отоплению и оставили равномерное внесение платы за отопление в течение календарного года.

Правда есть одно «но» — жителей региона забыли предупредить об этом.

Почему решение, напрямую касающееся собственников, не было публично озвучено, как и прежнее решение об оплате услуги только в отопительный период, пока остается загадкой. Редакция ИА REGNUM направила запрос в региональный департамент по тарифам, так как по телефону в отделе регулирования теплоснабжения данную информацию озвучить отказались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в середине июня руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров сообщил, что с 1 июля в регионе вводятся новые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению. Если ранее оплата бралась из расчета потребления прошлого года и общая сумма делилась на все 12 месяцев, то с июля новосибирцы должны были бы платить только за израсходованное в прошлом месяце тепло. Отопительный период в регионе составляет девять месяцев.

«Это позволит скорректировать объем полезного отпуска тепловой энергии, сделать стоимость коммунальной услуги по теплу, отпускаемой по нормативу, фиксированной и снизить оплату за тепловую энергию в среднем по Новосибирской области на 20%», — заявлял тогда Асмодьяров.

Отметим, что с 1 июля в Новосибирске тариф на тепловую энергию составляет 1 184,39 руб./Гкал (с учетом НДС), до этого он равнялся — 1 144,34 руб./Гкал (с учетом НДС).