Москва, 9 августа, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы приговорил к полутора годам условно Ивана Сопова за размещение экстремистских записей в социальной сети «ВКонтакте», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

pixabay.com Зло из социальной сети

«Суд признал Сопова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев. На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным», — заявили в пресс-службе.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Напомним, ранее Иван Сопов на своей странице в соцсети разместил запись с призывом к физической расправе и убийству группы лиц по национальному признаку. Кроме того, он присвоил патроны, которые нашел на раскопках в лесном массиве в Смоленской области.

Приговор был вынесен 5 июля 2016 года.