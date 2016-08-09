Москва, 9 августа, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил саблистку Яну Егорян, завоевавшую золотую медаль в финале индивидуальных состязаний на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, сообщается 9 августа на сайте Кремля.

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Глава государства отметил, что для 22-летней спортсменки победа в турнире по фехтованию на саблях стала «золотым» олимпийским дебютом и назвал ее выступление блестящим.

Владимир Путин добавил, что финал турнира, в котором соперницей Егорян стала другая российская спортсменка Софья Великая, стал убедительной демонстрацией «лидерских позиций отечественной школы фехтования». Путин пожелал спортсменке новых побед и достижений. «Так держать!» — подчеркнул президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа российские фехтовальщицы на саблях Яна Егорян и Софья Великая сразились в финале индивидуальных соревнований. Победа осталась за Егорян, счет турнира составил 15:14. Спортсменки увеличили результат российской сборной на две медали: золотую и серебряную. Теперь саблисткам предстоят командные соревнования.

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