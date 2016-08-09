Тамбов, 9 августа, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Тамбовские заводы «Октябрь», «Ревтруд», а также предприятия «Тамбоваппарат» и научно-исследовательского института радиотехники «Эфир» в 2016 год привлекли дополнительные заказы на 1 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM 9 августа сообщили в пресс-службе «Объединенной приборостроительной корпорации», которая формирует на базе предприятий оборонный кластер. По данным пресс-службы, расширение портфеля заказов — часть антикризисного плана, который выполняется на предприятиях.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

В частности, организации заключили контракты на поставку оборудования для Минобороны и других силовых ведомств. Также началось производство оборудования для нефтегазовой отрасли. Все это должно обеспечить в 2016 году выручку на уровне 9 млрд рублей.

Как заявил заместитель генерального директора Тамбовского НПО Игорь Татаровский, сейчас предприятия вновь перешли на пятидневную рабочую неделю. Они работают в две смены.

«Бывший топ-менеджмент оставил производство в Тамбове в тяжелом состоянии, с миллиардными долгами перед банками и поставщиками. Прошлый год завершился с убытками, однако мы смогли переломить ситуацию», — цитирует пресс-служба Игоря Татаровского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года было подписано соглашение о формировании оборонного кластера на базе этих тамбовских предприятий. Кластер должен появиться уже в 2017 году. Он должен работать по принципу конвейера и производить оборудование для нужд армии. Одним из первых шагов стала смена руководства заводов: был введен единый центр управления.