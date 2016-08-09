Лондон, 9 августа, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Защитник «Эвертона» и сборной Англии Джон Стоунс в ближайшее время продолжит футбольную карьеру в «Манчестер Сити». Как информирует официальный сайт «горожан», 22-летний спортсмен подписал с клубом 6-летний контракт, срок которого истечет летом 2022 года.

evertonfc.com Джон Стоунс

По предварительным данным, сумма трансфера английского защитника составила почти 48 млн фунтов и может вырасти до 50 млн в виде бонусов.

Игрок сборной Англии Джон Стоунс уже прокомментировал свой переход в английский «Манчестер Сити».

«Я абсолютно счастлив подписать соглашение с «Манчестер Сити», — говорит спортсмен. — И сейчас, когда все уже сделано, не могу дождаться начала нового этапа в моей карьере».

По его словам, «Манчестер Сити» — амбициозная команда с потрясающим тренером.

«Хочу влиться в эту команду и помочь ей забивать голы, — заявил Стоунс. — Знаю, что получить место в основном составе будет не так просто, но я намерен стать лучшим игроком».

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