Киев, 9 августа, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Сегодня в Киеве с 9:00 утра вкладчики ликвидируемых банков (до 300 человек) провели акции протеста с требованием вернуть депозиты. Большую часть митингующих составляли вкладчики ликвидированного ПАО «Банк Михайловский», передает корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, вкладчики проводили митинг у стен Нацбанка Украины. Митингующие держали в руках плакаты с надписями: «НБУ грабит вкладчиков банков», «Требуем вернуть вклады!!!», «Позор! Михайловский отжали. Люди страдают».

Люди обвинили НБУ в попытке рейдерского захвата «Банка Михайловский». После отсутствия внятных разъяснений со стороны НБУ люди перекрыли проезжие части по центральным улицам города — Крещатик и Институтская. Митингующие требуют вернуть их вклады и создать межведомственную комиссию, которая будет заниматься расследованием ситуации вокруг «Михайловского».

В свою очередь 9 августа председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец проинформировал, что один из голодающих в здании Минэнергоугля шахтеров пытался совершить самосожжение. Присутствующие затушили огонь. «Виктор Трифонов только что пытался совершить акт самосожжения», — сообщил Волынец. Позднее он добавил, что шахтеру вызвали скорую.

По его словам, голодающие горняки (пять человек) шахт ГП «Селидовуголь» и ГП «Красноармейскуголь» написали обращение к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. В нем было указано, что голодающие «готовы на крайние меры и пойдут до конца». Шахтеры требуют погасить трехмесячную задолженность по зарплатам и стабилизировать ситуацию в угольной отрасли.

Напомним, 23 мая НБУ принял решение № 14 «Об отнесении ПАО «Банк Михайловский» к категории неплатежеспособных». 13 июля регулятор отозвал банковскую лицензию и решил ликвидировать ПАО «Банк Михайловский». В декабре 2015 года банк был признан проблемным из-за рисковой деятельности. 25 июля вкладчики «Банка Михайловский» уже выходили на протест в Киеве. Тогда обошлось без происшествий.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе шахты украинской части Донбасса «Украина», «Кураховская», «1/3 Новогродовская», «Россия» (ГП «Селидовуголь») и ГП «Красноармейскуголь» прекратили работу из-за задолженности по зарплатам.