Приштина, Сербия, 9 августа, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Парламентарии от оппозиции в законодательном органе Косово 9 августа в очередной раз сорвали работу парламентской комиссии, рассматривающей проект соглашения о демаркации границ с соседней Черногорией, сообщает Associated Press.

Ensar.koshi Косовский парламент

В оппозиции утверждают, что Косово потеряет более 8 тыс. гектар в результате этого соглашения.

Напомним, представители оппозиции неоднократно срывали слушания по вопросу демаркации границ с соседней Черногорией в парламенте. В ход шел не только слезоточивый газ. Так, противники разрешения территориального спора с Подгорицей обливали коллег водой, а также применяли взрывные устройства.

Они считают, что в соответствии с документом, край лишится 8890 га своей территории, получив взамен только 761 га от Черногории. Основой для критики существующих договоренностей являются военные карты времен правления Иосипа Броз Тито, в которых. по их мнению, не может быть ошибок.