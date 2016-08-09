Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом высказал надежду, что народ Турции под руководством главы государства сможет преодолеть возникший в стране кризис после попытки военного переворота. Об этом президент сообщил в ходе встречи в Санкт-Петербурге.

cnnturk.com Реджеп Эрдоган

«Хочу выразить надежду, что под вашим руководством турецкий народ справится с этой проблемой, и порядок, законность будут восстановлены», — сказал Путин.

В ходе встречи двух президентов, которая состоялась после длительного перерыва, глава Турции сообщил, что его очень поддержал звонок российского президента, сделанный 17 июля — после попытки государственного переворота.

«Звонок Путина после попытки госпереворота в Турции очень обрадовал и меня, и моих коллег», — пояснил он.

Напомним, попытка военного перворота в Турции произоша в ночь на 16 июля. Путин позвонил Эрдогану и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами.