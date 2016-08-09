Исламабад, 9 августа, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Президент Нурсултан Назарбаев от себя лично и от лица народа Казахстана выразил соболезнования в связи с террористическим актом, произошедшим в больнице пакистанского города Кветта. Об этом сегодня, 9 августа, сообщила пресс-служба Акорды.

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В телеграмме отмечается, что казахстанский лидер с глубоким прискорбием воспринял трагическую весть о многочисленных невинных жертвах. «Казахстан категорически осуждает действия международного экстремизма и терроризма, которые угрожают глобальной безопасности. Полностью поддерживаем усилия мирового сообщества в борьбе с распространением этой угрозы», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев также «с чувством глубокой скорби воспринял весть о многочисленных жертвах в результате теракта, совершенного в городе Кветта», передал слова сочувствия пострадавшим и их родственникам, а также подчеркнул, что «Киргизия решительно осуждает этот ужасающий акт насилия и отмечает важность консолидации усилий мирового сообщества по противодействию терроризму».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон «с глубокой скорбью узнал весть об ужасном нападении в городе Кветта» и попросил власти Пакистана передать глубокие соболезнования близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. «Таджикистан решительно осуждает это ужасное нападение террористов, вновь подчеркивает необходимость незамедлительного усиления жесткой борьбы с любым проявлением терроризма и экстремизма на различных уровнях», — говорится в телеграмме таджикского лидера.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что «решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркмения полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», а также передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семьям, родным и близким погибших.

ИА REGNUM напоминает, что 8 августа 2016 года в больнице пакистанского города Кветта в провинции Белуджистан произошел взрыв, в результате которого пострадали 97 человек. Ответственность за теракт взяли на себя террористические группировки «Исламское государство» и «Джамаат уль-Ахрар», входящая в состав «Талибана» (все три организации запрещены в России и ряде других стран).