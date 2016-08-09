Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Три компании подали заявки на достройку стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, необходимого для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 9 августа в городском комитете по строительству.

piterarena.com Строительство стадиона на Крестовском острове

По данным агентства, одним из претендентов стала, как и ожидалось, петербургская компания «Метрострой», основным видом деятельности которой является возведение тоннелей метрополитена.

Кроме того, четыре компании подали заявки на конкурсе на благоустройство территории вокруг «Зенит-Арены» — так неофициально называется строящийся стадион.

Как сообщало ИА REGNUM, после расторжения контракта с компанией «Инжтрансстрой-СПб», Смольный объявил конкурс на достройку стадиона на сумму в 5,39 млрд рублей и конкурс на завершение благоустройства территории вокруг стадиона и сооружение входной группы (2,39 млрд рублей).

Компания «Метрострой» заявила о своем участии в тендере. Официальные итоги будут конкурсов будут объявлены уже 10 августа, поскольку они проводятся в упрощенном порядке путем запроса котировок. По данным СМИ, другие крупные компании в конкурсе не участвуют, поэтому победа «Метростроя» практически неизбежна.

Стадион в целом готов на 85%. Согласно госконтракту, арена должна быть сдана до конца 2016 года. Стоимость стадиона за несколько лет выросла с 6,7 млрд до 39,2 млрд рублей. Причем, не исключено, что для завершения стройки понадобятся дополнительные деньги.