Москва, 9 августа, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение Федеральному агентству по туризму о недопустимости ограничения конкуренции между туристическими организациями, сообщили в ФАС.

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

Решение принято ввиду изданного Ростуризмом приказа «О формировании списка туристических организаций, осуществляющих деятельность по реализации Соглашения между правительством РФ и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года», который расширил перечень требований к организациям, оказывающим услуги по организации туристических поездок в Китай.

В частности, приказ установил требование, согласно которому начало осуществления деятельности возможно только после подтверждения китайской стороной готовности работать с компанией. В тоже время сам текст соглашения между РФ и КНР, как и его приложения не содержат такого условия. Таким образом, Ростуризм своим приказом установил не предусмотренные законодательством РФ требования к хозяйствующим субъектам.

«Для исполнения предупреждения Ростуризму необходимо исключить из своих приказов условие, препятствующее деятельности хозяйствующих субъектов в рамках реализации соглашения между Россией и Китаем. В ином случае в отношении Ростуризма будет возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства», — отметили в ФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, объем туристических обменов между Россией и Китаем по безвизовому каналу за пять месяцев 2016 года вырос вполовину по сравнению с тем же периодом 2015 года. В этом году число китайских туристов, побывавших в России, составило 130,1 тыс., в то время как в прошлом году этот показатель составлял 86,2 тыс. Таким образом, рост превысил 50%. Число российских туристов в Китае с января по май 2016 года составило 89,6 тыс, что на 40% больше прошлогодних показателей.

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