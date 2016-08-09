Пермь, 9 августа, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Пермские врачи не только спасли, но вернули к жизни девушку, чья клиническая смерть длилась, как официально зафиксировано, более 8,5 минут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

wallspaper.ru Реанимация

Девушку уже выписали из стационара. Несколько недель она проведет дома, в своем родном поселке недалеко от Перми, где за ней будут наблюдать местные доктора. А затем снова отправится на реабилитацию.

Не называя имени пациентки и ее место жительства, медики уверяют, что в мае врачи скорой помощи одного из северных городов Прикамья установили факт клинической смерти 23-летней девушки. Бригада скорой провела реанимационные мероприятия и доставила пострадавшую в городской стационар. Работу сердца удалось восстановить, но в сознание пациентка не пришла и впала в глубокую кому.

Из медицинской практики известно, что возвращение к жизни после клинической смерти определяется интервалом времени, которое способна пережить кора головного мозга без кровообращения и дыхания. По подсчетам медиков, это не больше 5−7 минут. Тем не менее врачи продолжали бороться за жизнь и здоровье пациентки.

В начале июня ее перевезли в пермскую МСЧ №11 для лечения и реабилитации. С пациенткой работала целая бригада специалистов — неврологи, реабилитологи, кинезитерапевты, психологи, логопеды медсанчасти. Ей проводили комплексную терапию для улучшения работы нервной системы, органов чувств, заново учили ее глотать, говорить, восстанавливали двигательную активность. Чтобы возобновить работу мышц, назначили белковое калорийное питание, массаж, лечебную физкультуру. И уже на второй неделе пребывания девушки в клинике врачи заметили улучшения.

К девушке вернулась речь, ясное сознание, частично восстановилось зрение, она стала передвигаться по отделению, самостоятельно дышать и питаться. Но по-прежнему девушка не помнит себя с 18 лет, ей предстоит долгий путь — осознать и принять то, что с ней случилось.

По словам заведующей отделением неврологии МСЧ №11 Надежды Новиковой, «случай этот уникальный — восстановление таких пациентов крайне маловероятно».