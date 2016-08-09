Омск, 9 августа, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Главные события Омской области в нашем специальном обзоре.

kapremontomsk.ru Многоквартирный дом в Омске

Цены на топливо

В июле в Омской области автомобильный бензин в среднем подорожал на 0,7%, в том числе бензин марки АИ-92 — на 0,8%, марки АИ-95 и АИ-98 — на 0,6%.

Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, цены на бензин марки АИ-80 остались на уровне предыдущего месяца. Прирост цен на газовое моторное топливо составил 0,7%. На дизельное топливо зарегистрировано снижение цен — на 0,2%.

Добавим, за год (с июля 2015 года) бензин в регионе вырос в цене на 8,5%.

Напомним, в июне бензин в регионе подорожал в среднем на 2,6% (АИ-92 — на 2,8%; АИ-95 и выше — на 2,2%).

Ремонт омских дорог продолжается

В Омске началась вторая волна ремонта дорог. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, подрядчики — компании «Стройсервис» и «Автодорсервис» — приступили к работам на участках улиц Машиностроительной (от ул. Новокирпичной до магазина «Метро» по Черлакскому тракту) и Багратиона (от ул. Челюскинцев до ул. 4-й Челюскинцев).

В департаменте городского хозяйства уточнили, что на улице Машиностроительной практически завершено фрезерование деформированного дорожного покрытия, началась укладка первого слоя асфальтобетонной смеси. На улице Багратиона рабочие приступили к удалению разрушенного полотна. После этого начнется асфальтирование.

Всего в Омске за 2016 год планируют капитально отремонтировать более 1 млн кв. м дорожного полотна. Еще порядка 250 тыс. кв. м составит объем аварийно-восстановительного ремонта.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Омской области Виктор Назаров заявил, что в течение трех лет дороги в регионе будут приведены в порядок: «Эта задача поставлена, в бюджет мы закладываем не менее 7 млрд рублей ежегодно, из них не менее миллиарда — на областной центр на последующие периоды».

Напомним, в апреле текущего года жительница Омска в ходе прямой линии рассказала президенту РФ Владимиру Путину о катастрофическом состоянии омских дорог. После этого местные чиновники заверили, что приведут их в порядок. В настоящее время 21 городская дорога из первоначального плана ремонта уже сделана, проведены торги на ремонт еще 36 улиц в Омске.

Опасная стройка

В Омске следователи проверяют информацию о падении куска бетона с крыши дома на женщину.

Как сегодня, 9 августа, сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, 29 июля на женщину с крыши дома на улице Циолковского во время ремонта кровли упал кусок бетона. Омичка получила травму головы.

«В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося, действиям сотрудников строительной организации дана правовая оценка по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»). По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, — говорится в сообщении ведомства.

Капремонт по-омски

80-летняя омичка после капремонта в ее доме пожаловалась на протечку крыши.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном фонде капительного ремонта, дом на улице Осоавиахимовской, о котором идет речь, был отремонтирован в 2015 году. Подрядная организация ООО Жилстройсервис», выбранная по конкурсу, провела капитальный ремонт крыши. Представитель собственников помещений подписал акт приемки выполненных работ без замечаний. «В целом качество проведенных работ было оценено положительно. Но окончательно понять, насколько хорошим был ремонт, можно только в процессе эксплуатации», — уточнили в фонде, добавив, что о проблемах на Осоавиахимовской «узнали из газеты».

Обновленная кровля стала намокать текущим летом, когда на город обрушились ливни. Специалисты фонда объяснили, что причиной нарушения целостности потолка в одной из комнат квартиры на втором этаже могли стать ветхость здания, наличие старых деревянных перекрытий или проливные дожди. Что именно — покажет экспертиза.

80-летняя хозяйка квартиры сама обратилась к подрядчику, который в то время проводил ремонт кровли соседнего дома по региональной программе. «Представители подрядной организации после обследования крыши установили причину ее протекания — слуховое окно на крыше. Строители переделали угол наклона слухового окна, и вопрос разрешился. Для устранения же последствий протекания кровли в квартире нужен был доступ в помещение, однако женщина отказалась пускать подрядчика в свою квартиру», — говорится в сообщении областного фонда капремонта.

В результате собственница все-таки дала допуск в квартиру, подрядчик обязался в недельный срок отремонтировать потолок. «На все виды работ, выполненных в рамках региональной программы, предусмотрен пятилетний гарантийный срок. Если в течение этого времени обнаруживаются дефекты, собственникам необходимо обращаться к региональному оператору. Объект будет обследован, составлен рекламационный акт с указанием срока устранения дефектов подрядчиком», — подытожили в фонде.

Всего за период проливных дождей, по состоянию на 8 июля 2016 года, в фонд поступило три официальных обращения от собственников, которые пожаловались на протекание кровель.

Напомним, обязанность по уплате взносов на капремонт у собственников помещений возникла с 1 сентября 2014 года. За это время омские СМИ неоднократно сообщали о недостатках, выявляемых в отремонтированных домах.

Например, по данным портала «Омск-информ», жильцы двухэтажного дома по улице 50 лет Октября в районном центре Кормиловка с конца прошлого года живут под открытым небом. В декабре 2015 года в рамках программы капитального ремонта на их доме разобрали крышу и возвели новый каркас. На этом все работы закончились. А жители дома № 20 по улице 20 Партсъезда в Омске всю зиму прожили без крыши. И такой случай в областном центре далеко не единственный, пишет информагентство.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, уровень собираемости взносов на капитальный ремонт по итогам 2015 года в Омской области составил 73%.

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