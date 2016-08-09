Рига, 9 августа, 2016, 14:32 — ИА Регнум. В архиве панамской компании Mossack Fonseca, занимавшейся обслуживанием оффшорных фирм, обнаружены имена 121 жителя Латвии. Среди них, по данным Министерства финансов Латвии, депутат Рижской думы Игорь Кузьмук и старший инспектор Государственной полиции Татьяна Кунгурова, сообщает LETA.

pixabay.com «Панамское досье»

Сотрудники Минфина проанализировали опубликованные в мае 2016 года документы и установили, что Латвия упоминается в связи с 2941 оффшорным юридическим лицом, 162 физическими лицами, 18 посредниками и 153 адресами. В свою очередь служба госдоходов установила, что из этого списка латвийскими резидентами фактически является 121 человек.

В список попали два государственных должностных лица — депутат Рижской думы Игорь Кузьмук и сотрудник госполиции Татьяна Кунгурова. Согласно данным «Панамского архива», Кузьмук с 16 марта 2005 года до 10 марта 2006 года был директором компании Werbwnec Ventures Corp. Статус государственного должностного лица он занимает с 1 июля 2009 года. Татьяна Кунгурова, согласно документам, была акционером/владельцем компании UPPM International Limited (зарегистрирована 15 декабря 2009 года, исключена из регистра 30 апреля 2013 года). Старший инспектор госполиции Кунгурова является государственным должностным лицом с 17 августа 2001 года.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не выявило факты, которые бы свидетельствовали о нарушениях норм закона «О предотвращении конфликта интересов в работе государственных должностных лиц».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в результате утечки архива панамской фирмы Mossack Fonseca было опубликовано 11,5 млн документов, которые могут свидетельствовать о том, как политики, должностные лица и знаменитости по всему миру пытались избежать уплаты налогов.

В этой связи, Служба госдоходов Латвии направила журналистским организациям запросы на предоставление информации по данным панамской компании Mossack Fonseca, в которых фигурируют граждане Латвии. В частности в документах упоминаются мэр Вентспилса Айвар Лембергс, предприниматель Айнар Гулбис и его сын, теннисист Эрнест Гулбис, новый инвестор airBaltic (национальная авиакомпания) Ральф Дитер Монтаг-Гирмес, основатель сети ресторанов Lido Гунар Кирсонс и многие другие. Налоговая служба планирует оценить материалы «Панамского архива» в сотрудничестве с европейской полицией (Europol).