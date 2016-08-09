Рязань, 9 августа, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Прокуратура Рязанской области закончила проверку по сообщениям о нанесении дорожной разметки поверх луж в Касимовском и Спасском районах области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, по итогам проверки представление внесено в адрес губернатора Олега Ковалева, а два чиновника регионального министерства транспорта и автомобильных дорог привлечены к дисциплинарной ответственности.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Дорога. Дождь

В результате проверки выяснилось, что министерство заключило два контракта на ямочный ремонт и нанесение разметки. Из-за того, что дорога оказалась уж очень плохой, исполнить контакт рабочие не успели. В итоге прокуроры пришли к выводу, что виноваты чиновники: должностные лица плохо следят за дорогами.

«На момент проверки отдельные участки автодороги требовали ремонта, в связи с чем надлежащее исполнение обязательств в рамках исполнения государственного контракта с ООО «УНПП Аспект» по нанесению дорожной разметки также не представлялось возможным», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что информация появилась в социальных сетях в июне 2016 года. Местная жительница сфотографировала разметку, которая была нарисована на разбитой дороге. После этого информацию подхватили СМИ и пользователи социальных сетей. Губернатор Олег Ковалев 22 обратился к руководителям УМВД и УФСБ по Рязанской области с просьбой проверить информацию. Руководитель подрядной организации в ходе внутренней проверки сообщил, что сотрудников бригады подкупили неустановленные люди. В связи с этой информацией глава региона попросил правоохранителей провести расследование, в том числе, и «в отношении первоисточника появления в публичном поле заведомо провокационной информации».