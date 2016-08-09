Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге заявил о том, что турецко-российские отношения вошли в положительное русло, а сотрудничество двух стран внесет вклад в решение многих проблем в регионе, передает корреспондент ИА REGNUM.

tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции 9 августа прибыл в Петербург на встречу с российским коллегой. Эта беседа станет первой после начала кризиса в двусторонних отношениях в ноябре 2015 года.

Президент Турции поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность встретиться с ним еще до встречи в рамках Большой двадцатки.

«Турецко-российские отношения действительно вошли в положительное русло», — сказал Эрдоган.

По его словам, с помощью тех шагов, что уже происходят, будут начаты «еще более расширяющие процессы» в отношениях между Россией и Турцией.

«У нас на повестке очень много моментов по двухсторонним отношениям, по их развитию. В регионе очень много ждут с политической точки зрения от нас с вами. Я уверен, что наше с вами сотрудничество внесет большой вклад в решение многих проблем в регионе», — заявил президент Турции.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган сказал о том, что его и его коллег обрадовал звонок Владимира Путина сразу после попытки переворота в Турции в середине июля текущего года.

Как сообщалось, президент России перед началом встречи подчеркнул, что звонок Эрдогану после попытки путча был не случаен.

«Это наша принципиальная позиция — мы всегда категорически выступаем против любых попыток неконституционных действий», — подчеркнул Путин.

При этом он отметил, что после инцидента в небе Сирии двусторонние отношения «деградировали». Однако приезд Эрдогана в Россию говорит о желании возобновления отношений и восстановления диалога в интересах Турции и России, добаавил Владимир Путин.