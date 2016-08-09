Ченстохова, Польша, 9 августа, 2016, 14:30 — ИА Регнум. В Польше окружная прокуратура Ченстоховы обвинила российского пилота легкомоторного самолета в нарушении Воздушного кодекса, сообщает телеканал TVN24 со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Томаша Озимека.

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Инцидент произошел 29 июля. Легкомоторный самолет, которым управлял 46-летний гражданин РФ, нарушил зону ограничения полетов в районе Ченстоховы — ограничения были введены в связи с проведением Всемирных дней католической молодежи.

Кроме того, пилот не предъявил властям города плана полета, заявила прокуратура. По мнению ведомства, пилот нарушил действующий Воздушный кодекс. Гражданин РФ, дававший показания в присутствии своего адвоката и переводчика, виновным себя не считает. Однако он заявил, что знает о нарушении им правил Воздушного кодекса и выразил готовность заплатить штраф в 9 тыс. злотых ($2,3 тыс.), который ему может быть присужден.

Ранее СМИ сообщали, что российский пилот совершал полет из Моравска-Тршебова (Чехия) в Радом (Польша) для того, чтобы принять там участие в чемпионате мира по самолетному спорту.

Разбирательство по делу может затянуться на месяц, гражданину РФ грозит пять лет лишения свободы или штраф.