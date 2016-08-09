Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 14:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге после проведённой в ответ на звонок о бесхозной сумке проверке вновь заработала станция метро «Невский проспект — 1», передаёт Life.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метрополитен

Проведённая проверка не выявила опасных предметов. Станция работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что сегодня, 9 августа, на платформе станции кто-то оставил сумку. В результате вход на станцию метро перекрыли со стороны Михайловской улицы.

Как ранее соощало ИА REGNUM, 4 августа на территории московского метрополитена на станции метро «Орехово» обнаружена граната Ф-1. Граната оказалось учебной.