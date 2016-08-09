Нижний Тагил, Свердловская область, 9 августа, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области задержаны участники этнической преступной группы, квалифицирующейся на совершении вымогательств. Пятеро задержанных по решению суда отправлены под арест, ещё в отношении одного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Keith Allison Арест

Операция по задержанию злоумышленников проводилась сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью при поддержке СОБР и уголовного розыска Нижнего Тагила. В пресс-службе регионального полицейского главка подчеркнули, что во время задержания подозреваемые (некоторые из них уже были ранее судимы) попытались оказать сопротивление. Также были проведены осмотры автомобилей задержанных и обыски по их месту жительства. В результате, сотрудниками уголовного розыска были изъяты травматический пистолет, долговые расписки и паспорт на имя постороннего гражданина.

Возбуждено уголовное дело по статье 163 «Вымогательство», в рамках которого продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других предполагаемых членов преступной группы.

«По словам оперативников, преступники действовали дерзко и жестоко. Многие, зная о существовании банды, были запуганы и боялись сообщать о фактах вымогательства в правоохранительные органы», — добавил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, весной текущего года были задержаны представители этнической преступной группы на скандальной овощебазе №4 города Екатеринбурга. Тогда в результате совместной операции полиции, оперативников УФСБ была пресечена деятельность «экономической» подгруппы ОПГ. Сотрудники правоохранительных органов изъяли во время задержания документацию, банковские карты, печати фирм-однодневок и порядка четырёх с половиной рублей из сейфа. Также на складе было изъято большое количество контрафактного алкоголя на сумму свыше 10 миллионов рублей.