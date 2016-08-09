Уфа, 9 августа, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Завоевание бронзовой медали на Олимпийских играх в личном зачёте рапиристом Тимуром Сафиным вызвало в Башкирии волну поздравлений на разных уровнях. Призёра-земляка и его семью уже поздравили глава республики Рустэм Хамитов, спикер Госсобрания республики Константин Толкачев, а также министерство финансов РБ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Федерация фехтования Республики Башкортостан Тимур Сафин принимает участие в церемонии посвящения юных фехтовальщиков

Напомним, 7 августа на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) двукратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира, Европы и Европейских игр уфимец Тимур Сафин одержал победу в поединке с британским рапиристом Ричардом Крузом со счётом 15:13, став бронзовым призёром Олимпиады в личном зачёте.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов 8 августа в телефонном разговоре поздравил рапириста Тимура Сафина и его тренеров Лиру Грушину и Руслана Насибуллина с бронзовой медалью Олимпийских игр в личном зачёте.

Федерация фехтования Республики Башкортостан Тимур Сафин и его тренеры Лира Грушина и Руслан Насибуллин (Кубок России 2015 года)

Руководитель республики поблагодарил спортсмена за удачное выступление и пожелал ему и тренерам дальнейших успехов, в том числе в командных соревнованиях Олимпиады, а также выразил желание встретиться со спортсменом по возвращении на Родину.

«Это первая медаль наших спортсменов — уроженцев Башкирии, уверен, что не последняя, — отметил на своей странице в соцсетях спикер Госсобрания Константин Толкачев. — Победа особо дорога в связи с тем, что ребята показывают результаты в морально негативной обстановке, которая искусственно нагнетается на Олимпиаде. В таких условиях сложно продемонстрировать весь потенциал. Несмотря на это, уже в первые дни соревнований сборная России имеет победы».

По мнению политика, негативно влияет на моральный настрой спортсменов решение по параолимпийской сборной России, которая рискует пропустить игры в Рио-де-Жанейро по решению Международного параолимпийского комитета.

«Обвинения в допинговых махинациях коснулись и тех, для кого предстоящие игры — это шанс показать и доказать всем и прежде всего самим себе, что они могут быть сильными, — считает Толкачев, — Ни с этической, ни с юридической точек зрения подобный факт не поддается объяснению и пониманию».

Министерство финансов РБ, в котором мать спортсмена Гульсина Сафина проработала 27 лет до выхода на пенсию в 2013 году, на своем сайте назвало ещё один источник побед рапириста.

«Ваша работа в Министерстве финансов — это пример трудолюбия, упорства и самоотдачи, обратились в Минфине к матери фехтовальщика. — Это послужило основой для выдающегося результата Вашего сына».

Поздравления принимает и МБОУДОД СДЮСШОР № 19 по фехтованию Башкирии, воспитанником которой является Тимур Сафин. После многих реорганизаций, произошедших в течение нескольких последних лет, эта школа стала единственным в республике учебным заведением по подготовке олимпийского резерва по фехтованию. Школу поздравил мэр Уфы Ирек Ялалов.

Примечательно, что и после выпуска Тимур Сафин регулярно бывает в своей спортшколе. Иногда в костюме мушкетера он принимает участие в церемонии посвящения молодых спортсменов.