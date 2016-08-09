Москва, 9 августа, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Официальная Москва готова к обстоятельному и спокойному диалогу с Вашингтоном относительно возможности возвращения осуждённых в США российских граждан на Родину. Об этом 9 августа заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

Drug Enforcement Administration Виктор Бут под арестом

«Если американские власти все же дадут согласие на предметное рассмотрение этих международно-правовых возможностей по возвращению наших граждан, то мы будем вести такой диалог, мы к нему абсолютно готовы. К профессиональному, честному, спокойному предметному разговору с тем, чтобы решить все эти важные для нас и наших граждан вопросы», — заявил Долгов в эфире телеканала «Россия 24».

Вместе с тем, по его словам, «пока мы не достигли этой стадии, не достигли по вине американских властей».

Напомним, МИД РФ добивается возвращения на Родину осуждённых в США российских граждан — Константина Ярошенко и Виктора Бута. В министерстве неоднократно заявляли об угрозе для российских граждан, пребывающих за пределами России, со стороны экстерриториального правоприменения США.

Отметим также, что ранее в МИД РФ подтвердили предложение для США об обмене Ярошенко и Бута по конвенции Совета Европы 1983 года.