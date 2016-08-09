Вашингтон, 9 августа, 2016, 14:27 — ИА Регнум. В январе 2017 года на телеканале Fox будет показан первый часовой эпизод мультсериала «Симпсоны». Как сообщает Deadline, новая серия выйдет под названием «Великий Фэтсби» (The Great Phatsby).

Цитата из м/с «Симпсоны». авт Мэтт Грейнинг. 1989. США Гомер Симпсон

Сюжет истории будет построен вокруг мистера Бернса, который стал жертвой влиятельного музыкального продюсера. В связи с этим миллионер решает попросить помощи у Гомера и Барта Симпсонов.

Одновременно Мардж открывает бутик, за Лизой будет ухаживать богатый парень, а Смитерс отправляется в путешествие.

Отметим, что приглашенными гостями серии станут известные актеры Тараджи Хенсон и Кигэн-Майкл Ки.