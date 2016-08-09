Белгород, 9 августа, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Первое судебное заседание по уголовному делу о 22-летней курянке, похитившей младенца из перинатального центра в Белгороде, назначено на 11 августа, передает «Бел.Ру» со ссылкой на Октябрьский районный суд.

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Заседания суда будут проводиться в закрытом режиме. Прокурор будет добиваться постановления о принудительном лечении фигурантки уголовного дела, так как экспертиза в институте имени Сербского показала, что девушка в момент похищения не осознавала, что делает.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из отделения патологии новорожденных перинатального центра ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иосафа» 10 марта пропал находившийся там младенец. Лицо похитительницы зафиксировали камеры видеонаблюдения, и ее задержали уже в ночь с 10 на 11 марта. Девушка привезла ребенка на свою родину, в Курскую область. Ее задержали, а ребенка вернули в перинатальный центр. По версии следствия, девушка наврала родственникам, что родила ребенка. Однако роддоме она была практиканткой — это и помогло ей беспрепятственно пройти в палату. Своих детей у девушки не было.

Психиатрическая экспертиза проводилась в институте имени Сербского. Медики заключили, что в момент похищения 22-летняя девушка не отдавала отчет в своих действиях. Теперь вместо лишения свободы ей грозит принудительное лечение. Дело направлено в суд.

После произошедшего в больнице была обнаружена масса нарушений, из-за выговоры получили два заместителя главврача областной клинической больницы, начальник штаба гражданской обороны и мобилизационной работы медицинской организации, старшая медсестра и медицинская сестра-постовая отделения, в смену которой пропал ребенок. Также была уволена заведующая отделением патологии новорожденных перинатального центра.