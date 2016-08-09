Сана, 9 августа, 2016, 14:26 — ИА Регнум. 14 человек погибло 9 августа в результате авианалёта авиации коалиции стран Персидского залива на столицу Йемена, сообщает Associated Press со ссылкой на сотрудников медицинских учреждений города.

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По словам местных жителей, авиация коалиции, целью которой являются повстанцы-хуситы, нанесла также один удар по заводу пищевых продуктов.

Бомбардировка Саны началась после провала переговоров в Кувейте между признаваемым международным сообществом правительством страны и шиитскими повставнцами-хуситами.

Как отметил официальный представитель хуситов Мохаммед Абдель Салам, коалиция также закрыла воздушное пространство над столицей, в результате чего самолет делегации мятежников не может добраться до Саны.