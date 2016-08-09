Краснодар, 9 августа, 2016, 14:24 — ИА Регнум. В департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского края семенился руководитель. Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 9 августа, согласно распоряжению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, им назначен Сергей Егоров.

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До этого назначения временно исполняющий обязанности руководителя департамента был Михаил Кузнецов.

О новом руководителе ведомства известно, что уроженец Москвы, мастер спорта по рукопашному бою, многодетный отец Сергей Егоров в 1999 году окончил Институт международной торговли и права по специальности менеджмент. В 2003 получил квалификацию мастера делового администрирования в Академии народного хозяйства при правительстве РФ, а сейчас является аспирантом Российской Академии государственной службы при президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 1998 году в коммерческих структурах. С 2008 по 2009 год работал начальником контрольно-ревизионного управления ООО «Газтехлизинг» (уполномоченная лизинговая компания ОАО «Газпром»). С 2010 по 2011 год — начальник контрольно-ревизионного отдела ООО «Инвестгазавтоматика» (входит в структуру ОАО «Газпром автоматизация»).

В течение трех лет был генеральным директором ОАО «Электрощит» (также входит в структуру «Газпрома». С марта 2015 года по май 2016 года занимал пост руководителя территориального управления по Сочи ООО «Газпром Социнвест».