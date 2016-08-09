Москва, 9 августа, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон не хочет производить обмен российских граждан Константина Ярошенко и Виктора Бута по конвенции Совета Европы 1983 года. Об этом 9 августа заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

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«Речь идет, в первую очередь, об использовании механизма конвенции Совета Европы 1983 года. Это правда», — сказал Долгов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, «в любом случае мы продолжим наши усилия с тем, чтобы обеспечить законные права и интересы Виктора Бута и Константина Ярошенко», поскольку обе «ситуации очень похожи, обе ситуации политизированы»: «В обоих случаях грубейшим образом попирались и попираются американскими властями законные права и интересы российских граждан».

При этом Долгов подчеркнул, что до сих пор «со стороны американских властей мы не видели каких бы то ни было внятных, вменяемых признаков готовности вникнуть в эту ситуацию, свою позицию изменить, позицию абсолютно неконструктивную, позицию, которая уже привела к нарушениям прав наших граждан, как процессуальных, так и иных прав».

Напомним, МИД РФ добивается возвращения на Родину осуждённых в США российских граждан — Константина Ярошенко и Виктора Бута. В министерстве неоднократно заявляли об угрозе для российских граждан, пребывающих за пределами России, со стороны экстерриториального правоприменения США.

Отметим также, что ранее в МИД РФ подтвердили предложение для США об обмене Ярошенко и Бута по конвенции Совета Европы 1983 года.