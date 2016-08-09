Красногорск, 9 августа, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Подмосковье находится в «зеленой зоне» по выполнению плана капитального ремонта жилых многоквартирных домах. Собираемость взносов с граждан достигла 87%, а общая сумма бюджета программы в 2016 году составляет 11,6 миллиарда рублей. Об этом министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин сообщил в ходе прямого эфира на «Радио 1».

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«Мы в «зелёной зоне». У нас все объекты в этом году и по строительным работам, и по лифтовому хозяйству разыграны. По строительным работам у нас 53% выхода на объекты, они уже начинают сдаваться. По лифтовому хозяйству основной выход намечен на 15 августа. Сейчас идёт комплектование и закупка оборудования. В планах — завершить основные строительные и монтажные работы до 1 октября. Ряд систем, которыми можно заниматься в холодный период года — это электрика, вода, газ — будем ремонтировать до 1 декабря», — отметил Хромушин.

Министр также сообщил, что бюджет программы капремонта в многоквартирных домах региона в 2016 году составил 11,6 млрд рублей. Планируется, что около 10 млрд рублей будет направлено на ремонт подъездов, окон и другие работы.

«Передовики у нас сегодня — Шаховской район, Дмитровский район, который раньше всех приступил к работе, Балашиха, Домодедово, подтягивается Жуковский, Егорьевский район. Отстающие на сегодня — Зарайский, Раменский, Ногинский и Орехово-Зуевский районы. Глав этих районов губернатор попросил поставить капремонт на жёсткий контроль», — отметил Хромушин, поясняя ситуацию с капремонтом в отдельных муниципалитетах.

В заключение Хромушин сообщил, что ежегодно в области ремонтируется 5% домов, тем не менее властям приходится «разгребать багаж» 2014 и 2015 годов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам исполняющего обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Олега Большакова, задолженность Подмосковья перед Фондом составляет около 4−5 миллиардов рублей. Тем временем жители считаются наиболее дисциплинированными плательщиками взносов, а наибольшая часть задолженности падает на муниципалитеты и ведомства.