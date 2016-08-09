Владимир, 9 августа, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Участники форума «Территория смыслов на Клязьме», проходящего в эти дни во Владимирской области, могут обратиться в Международный параолимпийский комитет (МПК) в связи с отстранением отечественных спортсменов от участия в Параолимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил сегодня, 9 августа, ТАСС руководитель пресс-службы форума Антон Пашков.

David Pearson Флаг параолимпийских игр

«Вчера прозвучала идея отправить письмо в МПК. Я думаю, что это (отправку письма в МПК) нужно обсудить с участниками форума, сейчас идет образовательная программа, мы пообщаемся в перерыве», — отметил Пашков. Он не исключил, что предложение об отправке письма в МПК может найти поддержку среди участников «Территории смыслов».

Руководитель пресс-службы «Территории смыслов на Клязьме» рассказал, что также поступило предложение об отправке писем со словами поддержки российским параолимпийцам. «Мы приняли решение эту инициативу (об отправке писем поддержки) поддержать и предоставить участникам бумагу и конверты», — добавил он. По словам Пашкова, первое письмо в поддержку параолимпийцев отправила девушка с ограниченными возможностями, которая принимает участие в работе форума. При этом общее количество писем поддержки может достичь тысячи, полагает Пашков.

Инициативу об отправке писем поддержки уже более 500человек, находящиеся сейчас на «Территории смыслов». Всего в смене, которая идет сейчас, участвуют более тысячи молодых людей. Участники форума предложили сделать акцию всероссийской. Всем желающим молодые активисты предлагают отправлять письма со словами поддержки параолимпийцам по адресу: Параолимпийский комитет России, город Москва, Тургеневская площадь.