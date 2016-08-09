Владимир, 9 августа, 2016, 14:15 — ИА Регнум. На ткацко-прядильном предприятии «Детская одежда» в городе Камешково Владимирской области 146 сотрудников могут остаться без работы в связи с ликвидацией производства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Владимирского областного объединения организаций профсоюзов. Руководство предприятия уже уведомило о своем решении центр занятости населения.

Советские прядильщицы

Среди причин такой ситуации называются отсутствие спроса на продукцию, нехватка денег для оплаты простоя, а также отсутствие электроснабжения и трудности при использовании изношенной котельной. При этом людям, которые попадают под увольнение, будет сложно найти работу — почти 60 человек входят в «критическую» группу работников, так как им от 40 до 53 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Камешково было включено в список моногородов, ситуация в которых вызывает опасения. Градообразующим предприятием считается ОАО «Камешковский текстиль» — бывшая фабрика им. Свердлова. При этом в декабре 2015 года в администрации области заявляли о том, что город благодаря гранту Фонда развития моногород «получил существенный толчок в развитии».

Кроме того, в мае 2016 года стало известно, что объем финансирования региональной программы «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда Владимирской области в 2016 году» составит 49,5 млн рублей. На эти деньги планируется обучить 230 сотрудников и оплачивать работу 259 человек, которые были уволены с ликвидировавшихся предприятий и перешли на другое место работы.