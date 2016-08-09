Варшава, 9 августа, 2016, 14:34 — ИА Регнум. На территории Польши вандалы в очередной раз осквернили кладбище, на котором захоронены советские солдаты, сообщает портал onet.pl.

Советские солдаты идут по Крещатику в освобожденном Киеве, 1943 год

Акт вандализма совершён городе Кельце (Польша) предположительно 5−8 августа. Неизвестные осквернили пять солдатских могил: на одних вырвали надгробные плиты, на других — плиты разбили, причём три из них восстановить невозможно.

Ситуацию прокомментировал представитель полиции Кельце Дамиан Янус. Он сообщил, что осквернённые вандалами могилы осмотрены полицией, проведён опрос местных жителей.

«Мы всё ещё ищем ответственных, как и в предыдущих актах вандализма на этом кладбище», — заверил Янус.

Напомним, предыдущий акт вандализма в отношении защищавших Польшу от нацистов советских солдат, захороненных на территории этой страны, совершён 25 июля 2016 года. С мемориала на братской могиле в память о солдатах 61-й армии Первого Белорусского фронта, была сорвана красная звезда.