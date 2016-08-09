В Стрельне начались переговоры Путина и Эрдогана
Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 14:18 — ИА Регнум. В Константиновском дворце в Стрельне (Санкт-Петербург) началась встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, передает ИА REGNUM. Встреча проходит в Греческой гостиной дворца. Перед началом встречи президенты обменялись рукопожатием.
Встретивший турецкого коллегу президент России напомнил, что двусторонние отношения, ранее находившиеся на высоком уровне, деградировали после трагического инцидента, когда турецкий самолет сбил российский бомбардировщик над Сирией в ноябре 2015 года, и погибли российские военнослужащие.
При этом Владимир Путин отметил, что сам факт визита президента Турции в непростой для этой страны период говорит о желании возобновления отношений и восстановления диалога в интересах Турции и России.
Путин напомнил, что был первым иностранным лидером, который позвонил Эрдогану после попытки военного переворота в середине июля 2016 года.
«Это наша принципиальная позиция — мы всегда категорически выступаем против любых попыток неконституционных действий», — подчеркнул Путин.
Он высказал надежду, что под руководством Эрдогана турецкий народ справится с проблемами, и конституционный порядок и закон будут восстановлены.
Президент России отметил, что у российской и турецкой сторон сегодня будет возможность обсудить весь комплекс двусторонних отношений, в том числе восстановление торгово-экономических связей, сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.
«Я очень рад возможности такого разговора», — сказал Владимир Путин.
Как ожидается, помимо встречи двух лидеров, состоятся переговоры в расширенном составе. Кроме того, дискуссию проведут деловые круги двух стран.
Как сообщалось, 27 июня 2016 г. глава Турции Реджеп Эрдоган направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором извинился за сбитый российский самолет. Также президент Турции призвал восстановить традиционно дружественные отношения между Турцией и Россией. В свою очередь, Владимир Путин поручил правительству снять запрет на посещение туристами Турции и проработать вопрос о восстановлении полноценного экономического сотрудничества.