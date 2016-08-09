Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 14:18 — ИА Регнум. В Константиновском дворце в Стрельне (Санкт-Петербург) началась встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, передает ИА REGNUM. Встреча проходит в Греческой гостиной дворца. Перед началом встречи президенты обменялись рукопожатием.

kremlin.ru Роджеп Эрдоган и Владимир Путин

Встретивший турецкого коллегу президент России напомнил, что двусторонние отношения, ранее находившиеся на высоком уровне, деградировали после трагического инцидента, когда турецкий самолет сбил российский бомбардировщик над Сирией в ноябре 2015 года, и погибли российские военнослужащие.

При этом Владимир Путин отметил, что сам факт визита президента Турции в непростой для этой страны период говорит о желании возобновления отношений и восстановления диалога в интересах Турции и России.

Путин напомнил, что был первым иностранным лидером, который позвонил Эрдогану после попытки военного переворота в середине июля 2016 года.

«Это наша принципиальная позиция — мы всегда категорически выступаем против любых попыток неконституционных действий», — подчеркнул Путин.

Он высказал надежду, что под руководством Эрдогана турецкий народ справится с проблемами, и конституционный порядок и закон будут восстановлены.

Президент России отметил, что у российской и турецкой сторон сегодня будет возможность обсудить весь комплекс двусторонних отношений, в том числе восстановление торгово-экономических связей, сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

«Я очень рад возможности такого разговора», — сказал Владимир Путин.

Как ожидается, помимо встречи двух лидеров, состоятся переговоры в расширенном составе. Кроме того, дискуссию проведут деловые круги двух стран.

Как сообщалось, 27 июня 2016 г. глава Турции Реджеп Эрдоган направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором извинился за сбитый российский самолет. Также президент Турции призвал восстановить традиционно дружественные отношения между Турцией и Россией. В свою очередь, Владимир Путин поручил правительству снять запрет на посещение туристами Турции и проработать вопрос о восстановлении полноценного экономического сотрудничества.