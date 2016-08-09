Ставрополь, 9 августа, 2016, 14:12 — ИА Регнум.



piper60 Песок. След. Вода

В Ставропольском крае трагедией закончились попытки детей, не умеющих плавать, спасти своих братьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Обе трагедии случились 2 августа в прудах региона. В водоеме «Андреевский» на окраине города Благодарного 17-летний подросток кинулся в воду, помочь выплыть своему двоюродному брату, не умея плавать. В результате парень утонул сам. Его тело было найдено в озере.

Одновременно в пруду в селе Сухая Буйвола Петровского района 14-летняя девочка, не также умея плавать, кинулась в воду спасать восьмилетнего брата и утонула. Ее брата спас проплывавший рядом мужчина.

Где в момент трагедии находились родители детей неизвестно.

Это не первый случай смерти детей при купании в водоемах. Поэтому всем родителям и лицам, их заменяющим, необходимо усилить контроль за несовершеннолетними в летний сезон, организовать детям отдых и досуг, обеспечив безопасность для их жизни и здоровья.

Отметим, что с начала года в водоемах Ставропольского края утонули шесть детей. Все трагедии случились в конце июля — августе. 26 июля текущего года в селе Чернолесском Новоселицкого района пятилетний мальчик самостоятельно ушел к озеру, расположенному в километре от дома. Его тело нашли спасатели в водоеме сутки спустя.

А в реке Кума в селе Архангельском Буденновского района утонули три школьницы, упав в реку с обрыва во время обвала грунта в воду. Плавать они не умели, потому спастись им не удалось. Тела девочек находили ниже по течению в следующие три дня с 28 по 30 июля.

После этого в регионе было решено усилить меры безопасности во время школьных каникул.