Москва, 9 августа, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Принято решение не продлевать трудовой договор с руководителями бюро медико-социальной экспертизе (МСЭ) в трех регионах — Камчатском крае, Калужской области, Республике Башкирия. Об этом сегодня, 9 августа, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, сообщили в Минтруда РФ.

klimkin Шахматная фигура

По его словам, «в одном учреждении выявлен конфликт интересов в связи с возникновением личной заинтересованности, в двух других — работа руководителей не была направлена на повышение открытости службы, что вызвало негативную оценку представителей общественных организаций и граждан».

Напомним, ранее были уволены руководители-главные эксперты по медико-социальной экспертизе по г. Москве и Липецкой области.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минтруда Максим Топилин, заявлял, что» в настоящее время идет работа по кадровым изменениям среди руководства бюро МСЭ. Поводом к тому послужили жалобы граждан на неэтичное поведение экспертов службы по отношению к ним».

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