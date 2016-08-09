Джуба, 9 августа, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Глава МИД Южного Судана Денг Алор заявил 9 августа, что правительство страны обратилось к КНР с просьбой предоставить африканскому государству финансовую помощь в размере $1,9 млрд для разработки нефтяных месторождений и инфраструктурных проектов, сообщает Associated Press

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Южного Судана

По словам дипломата, если Пекин согласится, средства могут быть использованы для возобновления добычи на ключевых месторождениях страны — в штате Юнити, работа на которых не велась с начала гражданской войны в декабре 2013 года.

Алор также отметил, что $700 млн могут быть использованы для восстановления дороги между столицей страны Джубой и городом Вау.

Напомним, кровопролитие в Южном Судане возобновилось в июле нынешнего года, когда был сорван режим перемирия между правительственными войсками и армией лидера непризнанной республики Южный Судан Салвы Киира. В ходе последнего противостояния погибло не менее 400 человек.