Краснодар, 9 августа, 2016, 14:08 — ИА Регнум. В столице Краснодарского края к отопительному сезону 2016−2017 годов уже подготовлены 174 котельные из 236 (74%), обеспечивающие подачу тепла потребителям на территории города. Из 3823 многоквартирных домов с центральной системой отопления выполнены промывка и гидравлические испытания тепловых сетей в 2624 (69%). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Краснодара, это подтверждено актами промывки и опрессовки систем отопления многоквартирных домов, находящихся в обслуживании управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

Василий Суриков. Крыши зимой. 1880-е

В целом к работе в осенне-зимний период вместе с ресурсоснабжающими организациями ведется подготовка теплоэнергетического хозяйства города, жилищного фонда, электроэнергетических объектов, объектов газового и водопроводно-канализационного хозяйства.

Подготовка жилищно-коммунального комплекса Кубани к зиме должна быть завершена к 1 октября. К этому сроку все муниципалитеты края должны устранить недостатки и получить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Как отметил на одном из совещаний губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, «подготовкой к осенне-зимнему периоду необходимо заниматься загодя, чтобы было время устранить все недоработки, сработать системно, а не в авральном режиме».

В этом году на организацию предстоящего отопительного сезона запланировано более четырех миллиардов рублей.

Важным остается вопрос задолженности предприятий и населения края за энергоносители. За природный газ долг составляет 4,5 млрд рублей, при этом больше половины приходится на теплоснабжающие организации. За теплоэнергию предприятия и население края должны 2,2 млрд рублей, за электричество — 3 млрд рублей.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Краснодаре стартовал 15 октября и завершился 14 апреля. На подготовку к осенне-зимнему сезону предприятия ТЭК Краснодара направили около 2,5 миллиарда рублей. В бюджете Краснодара на эти цели было предусмотрено 66,4 млн рублей. Годом ранее на подготовку объектов жизнеобеспечения Краснодарского края к зиме было выделено около 3,6 млрд рублей из местных бюджетов муниципалитетов края и средств предприятий сферы ЖКХ, в том числе из краевого бюджета — 300 млн рублей.

Также по теме: Подготовка к зиме на Кубани: долги за ресурсы превышают 9,7 млрд рублей

Более 200 домов и соцобъектов в Краснодаре остались без тепла из-за аварии

В городах и районах края отопительный период был начат своевременно, и в основном было обеспечено устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы края. Между тем без ЧП не обошлось. Так, крупная авария в середине января текущего года более чем на половину суток оставила без тепла жителей почти 190 домов Центрального и Западного внутригородских округов Краснодара. Из-за прорыва на участке теплотрассы «ТЭЦ — Центр города» от горячего водоснабжения и отопления был отключен ряд объектов соцсферы —два роддома, краевой клинический госпиталь инвалидов войны и военный госпиталь Северо-Кавказского военного округа на улице Постовой, а также шесть школ и 15 детсадов.

По данным Краснодарстата, в 2015 году снабжение населения и организаций теплоэнергией и горячей водой осуществляли 1988 источников теплоснабжения суммарной мощностью 7,8 тыс. Гкал/ч.