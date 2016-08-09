Москва, 9 августа, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 10 августа, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль-евро

Официальный курс доллара США установлен на отметке в 64,7848 рубля, он уменьшился на 29,51 копейки. Евро потерял 39,2 копейки и составил 71,7556 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 10 августа, уменьшилась на 33,9 копейки — до 67,9217 рубля.